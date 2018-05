Stiri pe aceeasi tema

- Fortele israeliene au ucis astazi cel putin 16 palestinieni de-a lungul granitei cu Gaza, au anuntat oficiali din sanatate, pe masura ce la frontiera dintre Israel si Fasia Gaza s-au adunat demonstranti in ziua in care Statele Unite se pregatesc sa deschida ambasada a Ierusalim. Protestele s-au intensificat…

- Rusia a fost acuzata de organizarea atacului chimic care s-a produs zilele trecute in orașul Douma din Siria. Statele Unite, Franța, Marea Britanie și alți aliați vestici au spus, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate al ONU, ca tot acest carnagiu a fost

- Kuweitul, membru nepermanent al Consiliului de Securitate, a solicitat vineri acestei instante sa adopte o declaratie indemnand la retinere in Fasia Gaza si o ancheta independenta asupra altercatiilor israeliano-palestiniene, dar Statele Unite au blocat acest demers cum au facut deja in urma cu o…

- Organizatia pentru apararea drepturilor omului Human Rights Watch (HRW) a acuzat marti Israelul ca a folosit o forta "ilegala" excesiva pentru a contracara saptamana trecuta protestele palestiniene in masa, deschizand focul si ucigand 18 oameni, informeaza agentia de presa dpa. HRW a dat publicitatii…

- Statele Unite au blocat sambata un proiect de declaratie a Consiliului de Securitate al ONU care indemna la retinere in Fasia Gaza, in timp ce ministrul israelian al Apararii Avigdor Liberman s-a opus unei anchete internationale asupra uciderii a 16 manifestanti palestinieni in cursul „Marelui Mars…

