Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump și Joe Biden sunt principalii contracandidați la alegerile prezidențiale din SUA. Oricare dintre ei va caștiga, va deveni cel mai in varsta președinte al Statelor Unite din istorie. Amandoi au peste 70 de ani In varsta de 74 de ani și obez clinic, Donald Trump a incercat pe tot parcursul…

- Un judecator federal a refuzat, marti, cererea guvernului SUA de a respinge un proces in care Donald Trump este acuzat intr-un proces de defaimare intentat de o scriitoare care afirma ca presedintele a negat in mod fals ca a violat-o intr-un magazin din Manhattan, in urma cu un sfert de secol, transmite…

- Președintele american Donald Trump are un cont bancar inclusiv in China, țara pe care a acuzat-o din cauza COVID-19. Informația apare in contextul in care Trump l-a criticat pe Joe Biden pentru poziția "moale" a democratului fața de China, din cauza relațiilor de afaceri ale fiului sau acolo, potrivit…

- Președintele american Donald Trump a revenit in campania electorala, susținand un miting electoral cu mii de participanți in Florida. In paralel, medicul sau a oferit clarificari, la o zi dupa ce a anunțat ca Trump nu mai e contagios: testele președintelui anti-COVID sunt negative, a spus acesta, fara…

- Presedintele american Donald Trump a fost testat negativ pentru COVID-19 si nu este infectios pentru altii, a declarat luni medicul Casei Albe. Intr-o nota publicata de Casa Alba, dr. Sean Conley a spus ca dl Trump a fost testat negativ mai multe zile consecutive folosindu-se in acest sens un card de…

- Facebook va șterge orice grupuri, pagini sau conturi care ”reprezinta” rețeaua de conspiraționiști extremiști ”QAnon”, a anunțat marți compania, potrivit The Guardian. Noua politica vine dupa ce prima masura luata impotriva intensificarii ”QAnon” pe Facebook a eșuat. Politica se va aplica grupurilor,…

- Mircea Badea a distribuit o postare a Oanei Dimofte, legata de infectarea cu covid-19 a lui Donald Trump, folosind un limbaj agresiv la adresa jurnalistei. Mircea Badea, mesaj dur pentru batausa din Targu Jiu: "Parintii javrei, impreuna cu javra merita pedeapsa cu moartea" "Face bine…

- Donald Trump are 74 de ani și este supraponderal și intra in categoria de risc a pacienților COVID-19. Medicii au avertizat ca președintele SUA are numeroși factori care ar putea duce la complicații, dupa infectarea cu coronavirus, scrie The Guardian.