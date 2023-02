Statele Unite au mai acuzat inca patru barbati de implicare in asasinatul presedintelui haitian Jovenel Moise, care a avut loc in urma cu doi ani. Suspectii au fost arestati in Haiti si transferati catre o inchisoare din Florida, scrie Rador.

