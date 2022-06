SUA au aprobat vânzarea de echipamente navale de 120 milioane dolari către Taiwan SUA au aprobat vanzarea de echipamente navale in valoare de 120 de milioane de dolari catre Taiwan, care a salutat joi un acord ce va contribui la intarirea „pregatirii de lupta” a insulei, preocupata de „activitatile frecvente” ale Chinei din apropierea sa, relateaza AFP si Reuters. Vanzarea propusa, ce se refera la piese de schimb pentru nave si sisteme navale, va imbunatati „capacitatea beneficiarului de a face fata amenintarilor actuale si viitoare”, a declarat miercuri intr-un comunicat agentia Pentagonului de cooperare pentru aparare si securitate (DSCA). Este vorba de a patra vanzare de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

