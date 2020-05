Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat miercuri aprobarea vanzarii a 18 torpile grele MK-48 catre Taiwan pentru suma de 180 de milioane de dolari, tranzactie care este de asteptat sa deranjeze China, informeaza joi AFP preluat de agerpres. Vanzarea "serveste intereselor economice si de securitate nationala ale…

- Statele Unite au anuntat miercuri aprobarea vanzarii a 18 torpile grele MK-48 catre Taiwan pentru suma de 180 de milioane de dolari, tranzactie care este de asteptat sa deranjeze China, informeaza joi AFP. Vanzarea "serveste intereselor economice si de securitate nationala ale Statelor Unite, ajutand…

- Birourile reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au aprobat marti scrisoarea presedintelui Klaus Iohannis prin care informeaza Parlamentul ca a aprobat participarea Armatei Romaniei cu forte, mijloace si echipamente la doua misiuni de asistenta umanitara in Republica Moldova si Statele Unite…

- Statele Unite si-au dat acordul pentru numirea primului ambasador al Sudanului la Washington dupa 22 de ani, a anuntat luni Ministerul de Externe sudanez, relateaza AFP. Intr-un comunicat, autoritatile de la Khartoum au indicat ca ''au primit acordul guvernului Statelor Unite pentru…

- Statele Unite au numit luni primul lor ambasador in Belarus dupa peste zece ani, a anuntat Casa Alba, o tentativa de apropiere de acest aliat apropiat al Moscovei, noteaza AFP. Presedintele Donald Trump a facut apel la diplomata Julie Fisher, insarcinata cu afacerile europene la Departamentul de Stat…

- Un copil de nici un an a murit din cauza coronavirusului, in Statele Unite, anunța Departamentul de Sanatate din Illinois. Este vorba despre primul deces al unui bebeluș, provocat de pandemia de COVID-19 care face ravagii in toata lumea.

- Senatul american a aprobat miercuri cu o majoritate covarsitoare un plan ''istoric'' de 2.000 de miliarde de dolari pentru sustinerea primei economii a lumii, afectata de pandemia de coronavirus care a facut peste 1.000 de morti in Statele Unite, relateaza AFP. Sustinut…

- Departamentul de Stat al SUA a autorizat miercuri vanzarea catre Polonia a 79 de lansatoare de rachete antitanc Javelin și 180 rachete, contra sumei de 100 milioane de dolari, a anunțat Pentagonul intr-un comunicat. O cerere in acest sens fusese adresata de partea poloneza Washingtonului in luna septembrie…