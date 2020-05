Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a acuzat Statele Unite de dezinformare dupa ce autoritatile americane au marcat Ziua internationala a zborului omului in spatiu fara sa il mentioneze pe cosmonautul sovietic Iuri Gagarin, primul om care a ajuns in spatiu.Departamentul de Stat american a publicat pe Facebook un scurt mesaj in limba…

- Camera Reprezentantilor a adoptat vineri planul istoric convenit de republicani si democrati pentru a ajuta economia americana sa faca fata crizei economice cauzate de pandemia de coronavirus si sa evite intrarea intr-o recesiune de durata, informeaza AFP si Reuters. Presedintele Donald Trump sustine…

- Vânzarile de arme au crescut în Statele Unite în ultimele doua saptamâni. Sub efectul pandemiei de coronavirus, mulți americani aduna arme și muniții pentru a se apara contra unor ipotetice rascoale, relateaza Le Soir, potrivit Rador. „Am înregistrat o creștere…

- Avocatul Casei Albe, Michael Ellis, a fost numit la conducerea executiva a unui departament cheie din cadrul Consiliului Național de Aparare al Statelor Unite, au confirmat mai multe surse pentru CNN. Decizia reprezinta o alta numire a unui loialist de-al președintelui Donald Trump într-o astfel…

- ​Donald Trump a anunțat ca va semna personal un acord de pace cu talibanii din Afganistan, daca armistițiul provizoriu intrat în vigoare pe 22 februarie va fi respectat. Ce a însemnat însa acest razboi din Afganistan în care și-au pierdut viața mii de soldați, inclusiv români?Info…

- Ambasadorul Romaniei in SUA: Romania indeplineste criteriile tehnice si de securitate legate de programul Visa Waiver Romania indeplineste criteriile tehnice si de securitate legate de programul Visa Waiver si merita sa fie parte a acestui program, fiind si partener si aliat de incredere al Statelor…

- Administratia Donald Trump a organizat în decembrie 2019 o reuniune secreta cu lideri din Israel si Emiratele Arabe Unite pentru adoptarea unor masuri comune de contracarare a Iranului, afirma surse citate de site-ul de stiri Axios.com. Reuniunea secreta a fost propusa de Jared Kushner, ginerele…