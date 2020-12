Statele Unite au declarat ca au autorizat utilizarea vaccinului COVID-19 al Pfizer Inc vineri, primele vaccinari fiind așteptate in cateva zile, marcand un punct de cotitura intr-o țara in care pandemia a ucis peste 295.000 de persoane, relateaza Reuters. Industria farma va caștiga zeci de miliarde de euro din vanzarea vaccinurilor anticovid dezvoltate. Administrația SUA […] The post SUA au aprobat folosirea de urgența a vaccinului Pfizer appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .