SUA au acordat talibanilor două excepții de la sancțiunile economice ​Statele Unite au acordat talibanilor, care au preluat puterea în aceasta vara în Afganistan, doua scutiri de la sanctiunile economice impuse cu scopul de a facilita furnizarea de ajutor umanitar, transmite sâmbata AFP.

Prima scutire permite executivului american, ONG-urilor si anumitor organizatii si entitati internationale "sa ofere asistenta umanitara Afganistanului sau alte activitati care contribuie la nevoile de baza" ale populatiei, potrivit unui comunicat al ministerului economiei.

A doua scutire autorizeaza anumite tranzactii ce vizeaza exportul de produse… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au acordat talibanilor, care au preluat puterea in aceasta vara in Afganistan, doua scutiri de la sanctiunile economice impuse cu scopul de a facilita furnizarea de ajutor umanitar, transmite sambata AFP. Prima scutire permite executivului american, ONG-urilor si anumitor organizatii…

- Roya Rahmani, prima femeie ambasador a Afganistanului în Statele Unite care și-a parasit postul în iulie, este în mod clar oripilata de preluarea de catre talibani a țarii, dar nu este suprinsa și acuza, într-un interviu, fostul guvern de la Kabul susținut de America de eșecul…

- Decizia liderilor politici și militari de la Washington de a abandona baza aeriana Bagram in luna iulie a accelerat caderea Afganistanului in mainile talibanilor și a jucat un rol important in haosul evacuarii americanilor și afganilor din Kabul, dupa ce țara a cazut in mainile islamiștilor. Aceasta…

- Zabihullah Mujahid, principalul purtator de cuvant al miscarii, a facit declaratia in timp ce armata americana restrang evacuarea cetatenilor americani si a afganilor vulnerabili si isi retragt trupele de pe aeroportul din Kabul inainte de termenul din 31 august stabilit de presedintele Joe Biden. Mujahid…

- Banca Mondiala a anunțat ca a oprit finantarea Afganistanului, din cauza ”ingrijorarilor profunde” privind perspectivele femeilor, alaturandu-se altor organizatii internationale care au oprit ajutoarele in urma preluarii puterii de catre talibani, transmite CNBC."Suntem profund ingrijorati…

- O parte din fetele care fac parte din echipa de robotica a Afganistanului au reușit sa ajunga in Qatar. Acolo spera sa iși poata continua studiile.Fetele au varste cuprinse intre 12 și 18 ani și au devenit celebre in 2017, atunci cand nu au primit viza de Statele Unite pentru a participa la un concurs…

- O parte din fetele care fac parte din echipa de robotica a Afganistanului au reușit sa ajunga in Qatar. Acolo spera sa iși poata continua studiile.Fetele au varste cuprinse intre 12 și 18 ani și au devenit celebre in 2017, atunci cand nu au primit viza de Statele Unite pentru a participa la un concurs…

- Miscarea talibanilor afgani a avertizat, marti, Turcia sa nu mentina trupe in Afganistan pentru securizarea Aeroportului din Kabul dupa retragerea efectivelor militare ale tarilor NATO, informeaza agentia Reuters, potrivit mediafax. Turcia poarta negocieri cu Statele Unite pentru mentinerea…