Uzbekistanul este interesat de proiectul Rusiei de a crea o uniune trilaterala a gazelor naturale cu Kazahstan și Uzbekistan, iar la o intalnire s-a ajuns la un acord pentru continuarea dialogului prin Comisia mixta la nivelul șefilor de guvern de la Samarkand, a declarat vicepremierul rus Alexander…

G7 intenționeaza sa continue sa impuna sancțiuni impotriva Rusiei și a statelor care susțin Moscova in operațiunea militara speciala, se arata in declarația comuna a miniștrilor de externe ai G7, anunța Rosbalt, potrivit Rador.

Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat, in urma unei inspectii a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica la trei obiective din Ucraina, ca, in pofida acuzatiilor Rusiei cu privire la „bombele murdare", exista acum dovezi clare ca Ucraina nu creeaza o astfel de arma, informeaza…

Marți, 11 octombrie, rușii au bombardat trei districte din regiunea Dnipropetrovsk, in urma carora s-au inregistrat distrugeri pe scara larga, afirma șeful Consiliului regional din Dnipropetrovsk, Mikola Lukașuk, potrivit RBC.

Statele Unite inca nu au vazut o intarire pe scara larga a trupelor rusești in Ucraina, a declarat luni un oficial militar american. „In linii mari, am vazut un numar relativ mic (de intariri rusești)... dar nimic la scara larga in aceasta etapa a luptei", a spus oficialul, vorbind cu reporterilor…

Viceministrul rus de externe Serghei Riabkov a declarat vineri ca Moscova ''nu ameninta pe nimeni'' cu armele sale nucleare si ca o confruntare deschisa cu SUA si NATO nu este in interesul Rusiei, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Sancțiunile occidentale incep sa afecteze capacitatea Rusiei de a produce armament avansat pentru razboiul din Ucraina, a declarat vineri un consilier militar de top al NATO pentru Reuters, dar a adaugat ca industria rusa ar putea in continuare sa fabrice "o mulțime de muniție", anunța Mediafax.…

Pe platforma Twitter a fost postata o petiție ce pare a fi semnata de zeci de consilieri municipali ruși care ii cer demisia președintelui Vladimir Putin, scrie rador.ro.