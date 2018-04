Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al companiei Southwest Airlines care zbura de la New York catre Dallas a trebuit sa aterizeze de urgenta la Philadelphia marti dimineata dupa ce unul dintre motoare s-a defectat, iar bucati din el au lovit geamul avionului, conform unui pasager, scrie CNN.

Avionul unei companii americane a aterizat de urgenta pe aeroportul international Philadelphia din Statele Unite, dupa ce unul dintre motoare a explodat in timpul zborului.Avionul plecase de pe aeroportul La Guardia, din New York, și urma sa aterizeze in Dallas.

Un avion de pasageri al companiei Southwest Airlines a efectuat marti o aterizare de urgenta in Statele Unite dupa o explozie produsa la un motor, informeaza presa americana. Avionul, de tip Boeing 737-700, decolase de pe Aeroportul La Guardia din New York cu destinatia Dallas.

- Aterizare de urgenta, sambata, dupa pranz, pe Aeroportul Otopeni, dupa ce o pasagera, care se afla pe cursa Dallas - Abu Dhabi, a facut infarct, pilotul cerand ca aeronava sa poata ateriza la Bucuresti.

- A fost declanșata alerta pe Aeroportul Otopeni! Un Boeing 777 ce zbura spre Abu Dhabi a cerut sa aterizeze de urgența. Aeronava efectua zborul #EY160 pe ruta Dallas - Abu Dhabi insa a fost redirecționata la București dupa ce un pasager in varsta de 68 de ani a suferit un atac de cord.