SUA: Atac împotriva locuinței unui rabin, cinci persoane au fost rănite Mai multe persoane au fost ranite sâmbata seara în timpul unui atac cu arma alba care a vizat locuința unui rabin din apropiere de New York, a anunțat o asociație evreiasca, citata de AFP.



"Un apel a anunțat un atac în masa cu arma alba" care a vizat "reședința unui rabin hasidic", a scris pe Twitter aceasta asociație evreiasca ortodoxa, OJPAC (Orthodox Jewish Public Affairs Council).



"Cinci persoane ranite cu arma alba, toți evrei hasidici, au fost transportați spre spitalul local", a adaugat asociația. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

