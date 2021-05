Stiri pe aceeasi tema

- Un nou atac armat in SUA. „Exista mai multi morti.” Atacatorul a fost lichidat dupa ce a impuscat mai multe persoane intr-un spatiu gestionat de Autoritatea de transport din comitatul Santa Clara. Locul ales de criminal se afla in apropierea celui mai mare aeroport din oras. Adjunctul serifului din…

- Presupusul atacator a fost ucis, insa "numarul exact al mortilor si ranililor" nu a fost confirmat oficial, a precizat Russell Davis de la politia comitatului Santa Clara, precizand ca este vorba despre informatii "preliminare". Atacul a avut loc in apropierea unei incinte apartinand Valley Transportation…

- Atacurile armate comise in Statele Unite la acest sfarsit de saptamana s-au soldat cu 12 morti si 50 de raniti, potrivit politiei si presei americane, bilant ce marcheaza o crestere a violentei armate, fenomen pe care luna trecuta presedintele Joe Biden l-a calificat ca fiind o "epidemie", transmite…

- Pilotul unei ambarcatiuni care a esuat violent duminica, facand trei morti si 29 de raniti printre pasageri, cel mai probabil imigranti care incercau sa intre ilegal in Statele Unite din Mexic, a fost pus sub acuzare miercuri de un tribunal federal din California, noteaza AFP. Potrivit documentelor…

- O ambarcatiune supraaglomerata transportând foarte probabil imigranti ilegali a naufragiat duminica pe coastele Californiei, lânga frontiera mexicana, incidentul soldându-se cu trei morti si 27 de raniti, potrivit AFP citata de Agerpres. Vasul cu o lungime de 12 metri s-a sfarâmat…

- Vasul, cu o lungime de 12 metri, s-a sfaramat lovindu-se, duminica dimineata, de tarm in apropiere de San Diego, persoanele aflate la bord fiind constranse sa sara in apa pentru a incerca sa-si salveze viata, potrivit imaginilor inregistrate de martori."Era o ambarcatiune a traficantilor de persoane",…

- Atacul cu foc de arma, deschis la intamplare, a avut loc joi seara, tarziu, intr-un centru al grupului de transport de colete și corespondența FedEx din Indianopolis, localitate situata in centrul Statelor Unite. Opt persoane au fost ucise și mai multe ranite. Agresorul s-a sinucis, a anunțat poliția.…

- Potrivit poliției, incidentul a fost semnalat miercuri dimineața, in jurul orei 17:30, ora locala. Oamenii legii au primit un apel care anunța ca in zona nui complex au fost trase mai multe focuri de arma. In momentul in care polițiștii au ajuns la fața locului, a urmat alte impușcaturi și au ripostat. Cel…