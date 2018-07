Stiri pe aceeasi tema

- Seful politiei, Michael Harrison, a declarat in fata reporterilor ca cei doi suspecti ar fi avut o pusca si un pistol. Ei au tras la intamplare in multime si au lovit zece persoane. Politia a gasit trei victime, doi barbati si o femeie, care au murit pe loc. Alte sapte persoane ranite, cinci barbati…

- Doi barbati au deschis focul asupra unei multimi adunate sambata seara in fata unui centru comercial din New Orleans, omorand trei persoane si ranind alte sapte, conform politiei, scrie The Associated Press.

- Trei persoane au fost ucise si sapte ranite sambata seara intr-un atac armat in apropierea unui bar din New Orleans, statul american Louisiana, potrivit politiei locale, care cauta doi suspecti, relateaza duminica AFP.

- Trei persoane au fost ucise si sapte ranite sambata seara intr-un atac armat in apropierea unui bar din New Orleans, statul american Louisiana, potrivit politiei locale, care cauta doi suspecti, relateaza...

- Politia din Toronto a anuntat luni ca l-a identificat pe barbatul de 29 de ani care a ucis doua persoane duminica intr-un atac armat, inainte de fi el insusi impuscat mortal intr-un schimb de focuri cu...

- Un incident armat produs duminica noapte in cartierul grecesc din Toronto s-a soldat cu doi morti, dintre care agresorul care a deschis focul asupra altor persoane, si 13 raniti, a anuntat Mark Saunders, seful politiei capitalei economice canadiene.

- Cel putin doi barbati au murit in urma atacului armat produs luni seara in orasul Malmo, situat in sudul Suediei, a anuntat politia. Cei doi, in varsta de 18 si 29 de ani, au ajuns la spital cu alte patru persoane ranite, insa au murit in timpul noptii. Nu exista nicio dovada ca atacul ar fi fost un…

- Cel puțin doi barbați au murit in urma atacului armat produs luni seara in orasul Malmo, situat in sudul Suediei, a anunțat poliția printr-un comunicat publicat marți, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Cei doi, in varsta de 18 și 29 de ani, au ajuns la spital cu alte patru…