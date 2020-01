Stiri pe aceeasi tema

- Liderul majoritatii republicane din Senat, Mitch McConnell, a propus luni reguli de desfasurare care ar putea duce la un proces rapid de impeachment pentru presedintele Donald Trump si nu exista nicio garantie ca prezentarea de martori sau dovezi va fi permisa, relateaza Reuters si DPA, potrivit…

- Liderul majoritatii republicane din Senat, Mitch McConnell, a propus luni reguli de desfasurare care ar putea duce la un proces rapid de impeachment pentru presedintele Donald Trump si nu exista nicio garantie ca prezentarea de martori sau dovezi va fi permisa, relateaza Reuters si DPA. Rezolutia prezentata…

- Camera Reprezentantilor a votat in 19 decembrie, potrivit principiilor partidului, pentru destituirea presedintelui Donald Trump. Locatarul de la Casa Alba a fost acuzat de abuz de putere si obstructionarea Congresului, pentru ca ar fi inghetat un ajutor pentru a forta astfel Ucraina sa-l…

- Procesul pentru destituirea presedintelui Donald Trump va incepe probabil la 21 ianuarie, a declarat marti liderul majoritatii republicane din Senatul american, Mitch McConnell, informeaza AFP si Reuters potrivit Agerpres "Etape preliminare", precum depunerea juramantului senatorilor in fata sefului…

- Procesul pentru destituirea presedintelui Donald Trump va incepe probabil la 21 ianuarie, a declarat marti liderul majoritatii republicane din Senatul american, Mitch McConnell, informeaza AFP si Reuters. "Etape preliminare", precum depunerea juramantului senatorilor in fata sefului Curtii…

- Comisia pentru Afaceri Judiciare a Camerei Reprezentantilor a aprobat, vineri dupa-amiaza, cele doua articole de inculpare a presedintelui american Donald Trump în scopul demiterii, informeaza Mediafax citând CNN.Donald Trump este suspectat de abuz de putere si obstructionarea Congresului.…

- Procesul in vederea destituirii lui Donald Trump ar putea sa aiba loc luna viitoare, in cazul in care Camera Reprezentantilor aproba, asa cum se asteapta, inculparea, a confirmat miercuri liderul majoritatii republicane in Camera superioara, Mitch McConnell, relateaza Reuters.

- Donald Trump a promis vineri o scadere de impozit daca va fi reales anul viitor si daca partidul sau va obtine majoritatea in ambele camere ale Congresului, relateaza AFP. "Vom acorda o scadere de impozit importanta pentru veniturile medii daca vom recastiga Camera Reprezentantilor", le-a…