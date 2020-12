Stiri pe aceeasi tema

- Sonda spatiala Chang'e-5 a Chinei a aselenizat cu succes, marti, in cadrul misiunii istorice de prelevare a unor mostre de pe suprafata Lunii, au relatat media chineze, citate de Reuters si DPA.

- Australia urmeaza sa dezvolte impreuna cu Statele Unite rachete de croaziera hipersonice, cu scopul de a contracare China si Rusia, care dezvolta armament similar, a anuntat marti ministrul australian al Apararii Linda Reynolds, relateaza Reuters.

- Statele Unite au anuntat luni o noua vanzare de armament catre Taiwan pentru un total estimat la 2,4 miliarde de dolari, in timp ce Beijingul este furios din cauza unei vanzari similare anuntate saptamana trecuta, noteaza AFP. In ziua in care China a anuntat sanctiuni impotriva companiilor…

- Nevoile crescute ale armatei SUA pentru mijloace rapide de transport explica preferinta sa pentru campania Spacex fondata de Elon Musk, potrivit unui expert american in aeronautica, in contextul unei „retehnologizari” impuse de tensiunile globale in crestere, relateaza Business Insider.

- Luptele intre armata azera și separatiștii armeni din Nagorno-Karabah susținuți de armata armeana cresc in intensitate și se extind. Dupa bombardamentele intense asupra capitalei regiunii, Stepanakert, armenii au contraatacat puternic cu foc susținut de artilerie și rachete asupra Gandja, cel de…

- Arata ca o scena dintr-un film science fiction. Ieșiți din avioanele Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, cainii robot cu patru picioare au luat-o la fuga pe un aerodrom din deșertul Mojave, oferind o posibila previzualizare a razboaielor din viitor. Insa exercițiul desfașurat saptamana trecuta, unul…

- Un vehicul spatial experimental reutilizabil, lansat pe orbita in urma cu doua zile de China, a revenit cu succes duminica pe Terra in locul prevazut, marcand astfel o reusita ce ar putea sa duca la realizarea unor zboruri in spatiu mai ieftine, a anuntat agentia de presa oficiala a statului chinez,…