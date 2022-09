Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ucrainene au inregistrat o „victorie substantiala” prin spargerea liniilor rusești in regiunea Harkov, a declarat vineri un responsabil numit de Moscova in zona ocupata de fortele ruse in aceasta regiune omonima din estul Ucrainei.

- Armata rusa are probleme cu recrutarea in mijlocul conflictului cu Ucraina, cautand voluntari chiar si in inchisori, pana la punctul in care noii recruti sunt adesea "batrani si prost pregatiti", a declarat luni un inalt oficial al Pentagonului, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- In opinia strategului american generalul Ben Hodges, fost comandant al forțelor americane din Europa in perioada 2012-2017, exprimata intr-un interviu acordat saptamanalului ”L’Express”, razboiul din Ucraina a atins un punct de rascruce, favorabil Ucrainei. Nu spune ca razboiul se eternizeaza. Cu experiența…

- Intreaga armata a Rusiei ar trebui sa fie desemnata ca organizatie terorista, pentru ca a ucis maai multi civili decat toate organizatiile teroriste la un loc, a declarat Dan Rice, consilierul sefului armatei ucrainene, Valeri Zaluzni, potrivit Ukrinform.

- Amnesty International a declarat ca „isi asuma intreaga responsabilitate” pentru raportul in care acuza armata ucraineana ca pune in pericol civilii in rezistenta ei fata de invazia rusa prin instalarea de infrastructuri militare in zone locuite, raport respins violent de Kiev, relateaza presa romana…

- Razboi in Ucraina, ziua 151. Armata condusa de Vladimir Putin a lansat un nou atac cu rachete in Odesa, la nici 24 de ore de la semnarea acordului intre Rusia si Ucraina cu privire la exportul de cereale prin portul Odesa, pe Marea Neagra.

- Cel putin 700 de civili au fost ucisi in Afganistan dupa ce talibanii au revenit la putere in aceasta tara, in august anul trecut, a anuntat miercuri Organizatia Natiunilor Unite, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O „explozie” de manevre rusești și iraniene impotriva intereselor americane in Orientul Mijlociu l-a forțat pe noul comandant militar al regiunii american sa se gandeasca la modul in care sa restabileasca disuasiunea fara a declanșa un conflict mai amplu, o problema permanenta care a capatat o noua…