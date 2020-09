Armata SUA a anuntat vineri ca a desfasurat blindate grele in nord-estul Siriei, dupa mai multe incidente intre fortele americane si armata rusa in aceasta regiune in care Washingtonul mentine acum o prezenta limitata, transmite AFP.



Comandamentul central al armatei americane din Orientul Mijlociu (Centcom) a "desfasurat un radar Sentinel, a crescut frecventa patrulelor aeriene deasupra zonelor controlate de fortele americane si a desfasurat vehicule de lupta Bradley" in aceasta zona controlat de SUA si aliatii sai kurzi, conform informatiilor furnizate intr-un comunicat al purtatorului…