SUA arestează trei cetățeni chinezi pentru obținerea prin fraudă a vizelor SUA a acuzat patru cetațeni chinezi de obținerea vizei prin frauda dupa ce ar fi mințit cu privire la legaturile cu armata din tara lor, relateaza BBC.

Trei sunt arestați în timp ce FBI cauta sa aresteze o a patra persoana, care s-ar afla în consulatul Chinei din San Francisco.

Agenții FBI au audiat de asemenea oameni din 25 de orașe american, despre care autoritațile spun ca nu și-au declarat &"afilierea&" la armata chineza.

Incidentul se înscrie într-un context al tensiunilor exacerbate între China si SUA, care deja au ordonat Beijingului sa-si închide… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

