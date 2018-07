SUA ar putea vinde Turciei rachete Patriot

Stiri pe aceeasi tema

- Asistentul secretarului american de stat pentru afaceri politico-militare, ambasadorul Tina Kaidanow, a mai spus in fata presei la Farnborough ca o delegatie a executivului SUA prezenta la acest salon aeronautic se intalneste cu aliati in speranta sporirii vanzarilor de echipamente militare americane.Departamentul…

- Departamentul american de Stat negociaza cu guvernul de la Ankara un posibil acord pentru a vinde Turciei sisteme de rachete Patriot, ca alternativa pentru rachetele rusesti S-400 pe care Turcia a acceptat sa le cumpere, a declarat luni un oficial american la salonul aeronautic de la Farnborough, relateaza…

- Departamentul american de Stat negociaza cu guvernul de la Ankara un posibil acord pentru a vinde Turciei sisteme de rachete Patriot, ca alternativa pentru rachetele rusesti S-400 pe care Turcia a acceptat sa le cumpere, a declarat luni un oficial american la salonul aeronautic de la Farnborough, relateaza…

- Turcia a cerut marti ambasadorului Israelului la Ankara sa paraseasca temporar teritoriul turc, in semn de protest fata de moartea a aproape 60 de palestinieni luni, in urma confruntarilor sangeroase intre armata israeliana - care a recurs la munitie de razboi - si manifestanti palestinieni la frontiera…

- Camera Reprezentantilor a SUA a prezentat vineri detaliile U.S. National Defense Authorization Act, un act normativ ce stabileste in fiecare an politica de aparare a SUA si bugetul alocat acesteia, care in propunerea prezentata este de 717 miliarde de dolari, informeaza Agerpres.ro. Conform uneia…

- "Au dorit sa le predam soldatii greci, dar le-am spus ca, daca vor acest lucru, trebuie mai intai sa ne dea soldatii care au facut o lovitura de stat in tara noastra", a declarat seful statului turc in cursul unui interviu difuzat de canalul privat NTV."Daca ne dau (presupusii pucisti),…

- Consiliul de Securitate al Turciei a transmis, marti, Parlamentului o motiune pentru extinderea starii de urgenta instituita dupa tentativa de lovitura de stat din 2016, a anuntat Bekir Bozdag, purtatorul de cuvant al Guvernului de la Ankara, relateaza site-ul agentiei Anadolu.