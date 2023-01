Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei intalniri intre secretarul general al NATO și ministrul german al apararii, inca nu s-a luat o decizie cu privire la faptul ca Berlinul va permite sau nu trimiterea tancurilor Leopard 2 in Ucraina, scrie Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Americanii sfatuiesc Ucraina sa amane lansarea unei contraofensive majore impotriva forțelor ruse pana cand țara va primi noi arme, iar soldații ucraineni vor fi pregatiți sa le foloseasca, susține un oficial din Administrația Biden. Vorbind sub protecția anonimatului, acesta a dezvaluit ca Statele…

- Președintele Volodimir Zelenski așteapta „decizii importante”, pe masura ce aliații Kievului se reunesc in Germania, pentru a discuta despre trimiterea de tancuri moderne in Ucraina, relateaza The Guardian. Intre timp, Statele Unite au anunțat o noua transa de ajutor militar pentru Ucraina in valoare…

- Berlinul va fi de acord ca tancurile Leopard fabricate in Germania sa fie trimise in Ucraina, daca Statele Unite accepta sa-si trimita propriile tancuri de lupta, a declarat o sursa guvernamentala germana pentru Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis vineri ca orice tara care indrazneste sa atace Rusia cu arme nucleare va fi stearsa de pe fata pamantului, noteaza Reuters. Putin a declarat ca Rusia nu are mandat sa lanseze prima o lovitura nucleara preventiva, spre deosebire de Statele Unite, dar ca armele…

- Uniunea Europeana și statele sale membre au trimis in Ucraina echipamente militare in valoare de cel puțin 8 miliarde de euro (8,27 miliarde de dolari), in contextul razboiului declanșat de președintele rus Vladimir Putin, a anunțat luni șeful politicii externe a blocului comunitar, Josep Borrell, potrivit…