Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian, Giorgia Meloni, s-a intalnit cu presedintele Biden la Casa Alba, informeaza Rador.Ulterior, cei doi lideri au declarat ca au discutat despre consolidarea relatiilor comerciale. CITESTE SI Tensiuni la granița dintre Republica Democrata Congo și Rwanda: Forțele armate rwandeze…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, "a transmis sprijinul de neclintit al Statelor Unite" intr-o convorbire telefonica miercuri cu președintele Nigerului, Mohamed Bazoum, care a fost reținut de garzile prezidențiale in interiorul palatului sau, a precizat Departamentul de Stat, informeaza…

- Politia din Brazilia a descoperit documente care detaliaza etapele unei lovituri militare de stat care ar fi trebuit sa il impiedice pe liderul de stanga Luiz Inacio Lula da Silva sa preia presedintia tarii la 1 ianuarie, anunța Rador.Presa braziliana a avut acces la raportul politiei federale potrivit…

- Purtatorul de cuvant al serviciului de informații (GUR) al Ministerul Apararii de la Kiev, Andri Iusov, a declarat ca Ucraina este pregatita sa ia in considerare apelul civililor rusi privind evacuarea din regiunea Belgorod, aflata pe teritoriul Federației Ruse și unde au loc ostilitați intre insurgentii…

- Administrația americana considera ca reușește cu succes sa extinda contactele cu China la nivelul oficialilor. Despre acest lucru a declarat la un briefing regulat pentru jurnaliști Coordonatorul Consiliul de Securitate Naționala (NSC) pentru comunicații strategice al Casei Albe, John Kirby. "Vrem sa…

- Manevrele militare ale Chinei, considerate drept „agresive” de Washington, s-ar putea solda in cele din urma cu raniți, a avertizat luni Casa Alba, dupa un incident maritim in weekend, relateaza AFP. Marina americana a acuzat sambata o nava chineza de a se fi deplasat in zigzag intr-un mod „periculos”…

- Rusia acuza americanii ca au ordonat guvernului de la Kiev sa atace cu doua drone cladirea Kremlinului și sa-l ucida pe Putin. Acuzațiile Rusiei vin la o zi dupa presupusul atac. Intr-o inregistrare video postata de publicatii rusești pe retele sociale se observa o dara de fum deasupra Kremlinului,…

- Casa Alba estimeaza ca peste 20.000 de combatanți ruși au murit in batalia pentru orașul ucrainean Bahmut si alti 80.000 au fost raniți, a declarat purtatorul de cuvant al Consiliului Național de Securitate, John Kirby, citand informații recent desecretizate, informeaza Rador.Jumatate dintre cei…