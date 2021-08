Stiri pe aceeasi tema

- Kabulul nu se confrunta cu o "amenintare iminenta", in pofida avansului rapid al talibanilor spre capitala afgana, a afirmat vineri Pentagonul, relateaza AFP si Reuters. Orasul "nu se afla in prezent intr-un context de amenintare iminenta", a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului…

- Astazi, 28 iulie 2021, in județul Alba au fost raportate 3 noi cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.404 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.670 de persoane au fost…

- Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri, la Piața Delfinului, din Capitala. Zeci de persoane au fost evacuate. “Intervenim cu 14 autospeciale de stingere cu apa și spuma, 2 autoscari, o descarcerare, doua echipaje SMURD, un UTIM și Detașamentul Special de Salvatori la Piața Delfinului. Arde pe 150…

- UPDATE: „Total persoane evacuate: 55 de la punctul Cazino și 62 de la punctul Aqua Magic. Nu mai sunt alte persoane de evacuat. Cele 2 persoane cu atac de panica au refuzat transportul la spital”, a mai anunțat ISU Dobrogea.Un numar de 117 persoane au fost evacuate, joi seara, din telegondolele din…

- Potrivit datelor de la Direcția de sanatate Publica Cluj, la data de 9 iulie 2021 mai erau doar 34 de cazuri de persoane pozitive Covid-19 la nivelul județului Cluj. Cele mai multe, 15, sunt in municipiul Cluj-Napoca, unde rata de incidența se menține la 0,04 cazuri la 1000 de locuitori. La Gherla se…

- Astazi, 1 iulie 2021, in județul Alba au fost raportate ZERO cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.386 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.650 de persoane au fost…

- Oamenii au fost evacuați dupa ce la Complexul Therme Bucuresti s-a activat alarma de incendiu, potrivit unor martori. Contactați de Libertatea reprezentanții ISU au spus ca nu au fost solicitați, iar ulterior complexul a confirmat incidentul și a precizat ca „s-a inregistrat o supraincalzire la un echipament”.Complexul…