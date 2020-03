SUA ar putea interzice TikTok pe dispozitivele guvernamentale Mai mulți oficiali americani au avertizat miercuri cu privire la riscurile ridicate de TikTok, o rețea sociala chineza cu o popularitate în creștere, un reprezentant ales prezentând un proiect care ar interzice instalarea aplicației pe dispozitivele guvernamentale, anunța AFP.



În timpul unei audieri în Senat, oficiali ai FBI-ului, Departamentului de Justiție și Departamentului de Securitate Interna, care au cerut audierea, au afirmat ca aplicația mobila ar putea fi exploatata de serviciile de informații chineze



Senatorul Josh Hawley a anunțat cu aceasta ocazie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

