SUA ar putea interzice exporturile de tehnologie folosită în economia și armata Rusiei Daca Rusia continua sa invadeze Ucraina, administrația Biden ar putea priva țara de mai multe tipuri de tehnologie și bunuri americane și straine, folosite la produse precum electronice și calculatoare comerciale și semiconductori și componente pentru aeronave, au declarat, pentru Reuters , oameni familiari cu aceasta chestiune. Președintele Joe Biden ar putea face acest lucru prin extinderea listei de bunuri care necesita licențe din SUA, inainte ca furnizorii sa le livreze catre Rusia. Administrația președintelui SUA ar refuza astfel aceste licențe, potrivit surselor citate de Reuters. Masurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

