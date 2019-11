SUA ar putea înlătura Sudanul de pe lista statelor care susţin terorismul SUA nu mai au o relatie de adversitate fata de guvernul sudanez si lucreaza cu omologii din administratia de la Khartoum la posibilitatea inlaturarii acestei tari de pe lista statelor care sustin terorismul, a declarat vineri un oficial de rang inalt al Departamentului de Stat, relateaza Reuters preluat de agerpres. Tibor Nagy, asistentul secretarului de stat pentru afaceri africane, a avertizat insa ca acesta este un proces cu conditii.



"Nu este un eveniment, nu este ca si cum ai apasa un comutator. Este un proces si suntem puternic si permanent angajati cu interlocutorii nostri sudanezi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de Finante din Uniunea Europeana au decis vineri sa elimine Belize de pe lista neagra a paradisurilor fiscale, potrivit unui document UE consultat de Reuters potrivit Agerpres. Aceasta lista a fost creata in decembrie 2017 si a fost revizuita in martie 2019, in urma unei analize aprofundate…

- Anuntul vine la doar cateva saptamani dupa ce seful subsidiarei Nissan din China, Makoto Uchida, a fost numit director general al grupului nipon. Dupa dramatica arestare in 2018 a fostului presedinte Carlos Ghosn, Nissan s-a confruntat cu scandaluri, cu scaderea profiturilor si cu tensiuni…

- Intr-o inregistrare video se observa o creanga care se rupe dintr-un eucalipt, cade pe liniile de inalta tensiune si declanseaza incendiul, in zona de nord a Sepulveda Boulevard, a declarat Garcetti. Departamentul de pompieri din Los Angeles a indicat ca, cel mai probabil, creanga s-a rupt…

- Conform oficialului chinez, investitorii straini nu vor fi fortati "nici explicit si nici implicit" sa transfere tehnologii in China. Astfel de transferuri de tehnologie au fost o sursa majora de tensiune intre China si SUA, care in ultimele luni sunt implicate intr-un razboi comercial, care afecteaza…

- Patru mari companii farmaceutice americane au ajuns luni, in ultimul moment, la un acord juridic de 260 de milioane de dolari cu doua tinuturi din Ohio, referitor la scandalul opioidelor, care le permite sa evite primul proces federal in aceasta criza nationala, transmite Reuters.

- Un proces rasunator in care mai multi giganti farmaceutici se vor afla pe banca acuzatilor se deschide luni la Cleveland, statul american Ohio, in legatura cu criza opioidelor pe care ar fi alimentat-o si care provoaca zilnic in Statele Unite zeci de decese prin supradoza, transmit AFP si Reuters,…

- Facebook, Amazon.com si Google vor fi audiate in Congres pentru modul in care afecteaza mediul concurential pentru companiile mici. Presedinta Comisiei pentru companii mici din Camera Reprezentantilor, Nydia Velazquez, intentioneaza sa invite reprezentanti ai Facebook, Amazon.com si Google…

- Proportia brazilienilor care sustin ca activitatea presedintelui Jair Bolsonaro este "proasta sau dezastruoasa" a crescut de la 33 la 38%, dupa revolta globala privind modul in care guvernul a gestionat incendiile de amploare din padurea amazoniana, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Sondajul…