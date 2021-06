Retragerea fortelor americane din Afganistan ar putea fi incetinita avand in vedere inaintarea pe teren a talibanilor, a declarat luni Pentagonul, subliniind ca acest lucru nu pune sub semnul intrebarii termenul limita al retragerii, stabilit pentru 11 septembrie, transmite AFP. "Planurile ar putea fluctua si s-ar putea modifica daca situatia se va schimba", a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, intrebat in timpul unei conferinte de presa cu privire la victoriile talibanilor, care au incercuit cateva orase importante din Afganistan. "Daca trebuie facute modificari in ritmul,…