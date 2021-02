SUA ar putea boicota Jocurile Olimpice de la Beijing de anul viitor

Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump nu va putea candida pentru un mandat în 2024, a estimat fosta ambasadoare a SUA la ONU, Nikki Haley, într-un interviu publicat vineri, deoarece acesta "a lasat balta" Partidul Republican prin încapatânarea cu care a refuzat sa îsi recunoasca înfrângerea…

- Fosta mare gimnasta Catalina Ponor susține ca ea nu se va vaccina impotriva Covid-19, cel puțin nu deocamdata. Ponor atrage atenția asupra faptului ca vaccinul ar putea conține substanțe care le-ar genera probleme sportivilor, aceștia riscand sa fie depistați pozitiv la diverse substanțe interzise.…

- Presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, a invitat in mod oficial sportivi din intreaga lume la Jocurile olimpice de iarna de la Beijing din 2022, desi tot mai multe voci se pronunta pentru boicotarea intrecerii sportive, scrie dpa, potrivit Agerpres. China a marcat…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, Jake Sullivan, a declarat vineri ca Statele Unite trebuie sa fie pregatite sa impuna costuri Chinei pentru actiunile impotriva musulmanilor uiguri din Xinjiang, inasprirea legislatiei din Hong Kong si amenintarile la adresa…

- Departamentul de Stat american revizuieste in prezent constatarea fostului guvern conform careia China se face vinovata de genocid prin reprimarea uigurilor din provincia Xinjiang, pentru a asigura mentinerea deciziei din mandatul fostului presedinte Donald Trump, transmite Reuters. Linda Thomas-Greenfield,…

- Statele Unite se afla intr-o concurenta serioasa cu China, iar presedintele Joe Biden doreste sa abordeze relatiile cu Beijingul ”cu rabdare”, a declarat, luni, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, citata de Reuters. ”Incepem cu o abordare de rabdare in ceea ce priveste relatia noastra…

- Fosta consiliera insarcinata cu securitatea nationala a lui Barack Obama, Susan Rice, o afroamericana in varsta de 56 de ani, ”este una dintre cei mai experimentati orificali guvernamentali din tara noastra si are competentele necesare pe care sa puna in beneficiul puterii Guvernului federal cu scopul…