- Presedintele ales din Taiwan Lai Ching-te i-a luat duminica la pescuit de creveti pe liderii unora dintre putinii aliati diplomatici ramasi ai Taiwanului, cu o zi inainte ca el sa preia mandatul si sa aiba de-a face cu China, care considera ca insula nu are dreptul la independenta, transmite Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa in China saptamana aceasta, in perioada 16-17 mai, a anuntat marti Kremlinul, transmite Reuters.„La invitatia presedintelui Xi Jinping, presedintele rus Vladimir Putin va efectua o vizita de stat in China in 16-17 mai”, a anunțat Kremlinul.Potrivit Kremlinului,…

- Congresul american a adoptat un pachet de 90 de miliarde de dolari pentru acordarea de ajutor militar Ucrainei, Israelului și Taiwanului. Fiindca o reacție are și o contrareacție, pe partea opusa a globului, s-a declanșat spontan o rapida cursa a inarmarilor. Rușii au accelerat bombardamentele asupra…

- Presedintele american Joe Biden a promulgat miercuri proiectul lege foarte disputat, care prevede un nou ajutor in valoare de 95 de miliarde de dolari destinate Ucrainei, Israelului si Taiwanului, aprobat dupa sase luni de blocaj in Congres, potrivit spotmedia.ro. ”Va face America mai sigura, va face…

- Parlamentarii americani din camera inferioara a Congresului Statelor Unite, dupa mai multe amanari din cauza opoziției chiar a președintelui majoritații republicane la acordarea ajutorului cerut de catre președintele Joe Biden pentru ajutorarea urgenta a Ucrainei și Israelului, au votat sambata seara…

- Camera Reprezentanților din SUA a adoptat sambata, cu un larg sprijin bipartizan, un pachet legislativ de 95 de miliarde de dolari care ofera asistența de securitate Ucrainei, Israelului și Taiwanului. Pachetul merge acum la Senatul majoritar democrat, care a adoptat o masura similara in urma cu mai…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor, republicanul Mike Johnson, a propus miercuri un pachet de proiecte legislative separate de ajutor destinat Israelului, Ucrainei și Taiwanului, dar exista unele diferențe fața de legislația votata de Senat in februarie, relateaza AP.

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii din Statele Unite (CIA), William Burns, a lansat joi, 18 aprilie, un avertisment dur in fața parlamentarilor de la Capitol Hill: "Daca nu aprobați acum ajutorul pentru Ucraina, Kievul ar putea pierde razboiul pana la sfarșitul anului", relateaza Politico.Ținand…