SUA ar putea aplica n Coreea de Nord modelul de denuclearizare din Libia

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite iau in considerare aplicarea in Coreea de Nord a modelului de denuclearizare din Libia, a declarat duminica John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de Yonhap. Modelul presupune destructurarea completa a programului nuclear, inaintea oricaror concesii din partea Washingtonului,…

- Coreea de Nord nu trebuie sa astepte recompense in urma discutiilor cu Statele Unite, cat timp nu va aplica denuclearizarea ireversibila, a declarat Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA), nominalizat pentru functia de secretar de stat, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Ambasadorul Statelor Unite in Coreea de Sud, Marc Knapper, a declarat luni ca denuclearizarea "completa, verificabila si ireversibila" a Coreei de Nord este un obiectiv care nu poate fi negociat in cadrul discutiilor cu regimul de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, vineri, in legatura cu "faza a doua" a masurilor luate de catre Statele Unite in cazul in care adoptarea celor mai dure sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord nu va avea rezultate, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Ministerul apararii din Coreea de Sud a comunicat marti ca exercitiile militare comune cu Statele Unite vor continua anul acesta, in ciuda apropierii fata de Coreea de Nord cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza Yonhap. Ministrul reunificarii, Cho Myong-gyon, citat de Reuters,…

- Canada se afla in fruntea clasamentului dupa prima parte a concursului de patinaj artistic pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna editia 2018, care se desfasoara la Gangneung (Coreea de Sud). Reprezentantii "frunzei de artar" au acumulat 45 de puncte dupa desfasurarea tuturor…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, si presedintele Adunarii Supreme a Poporului din Coreea de Nord, Kim Yong-nam, s-au intalnit vineri si si-au strans mana, inaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, transmite agentia Yonhap, citata de AFP.

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP. ”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai dure si mai ofensive impuse…