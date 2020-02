Secretarul american al apararii, Mark Esper, a participat saptamana aceasta la un "mini exercitiu" in cadrul caruia SUA au simulat un atac nuclear impotriva Rusiei, ca represalii la un imaginar atac nuclear rusesc cu putere redusa si la un nivel limitat in Europa, a anuntat vineri un inalt responsabil de la Pentagon, citat de publicatia National Defense in pagina sa electronica.



In cursul acestui exercitiu care a avut loc saptamana aceasta la Comandamentul Strategic din Nebraska, Esper a participat la o confruntare simulata intre Rusia si NATO in Europa, a declarat - sub rezerva…