- Agenția medicamentului din Statele Unite a confirmat ca vaccinul Pfizer-BioNTech este eficient in proporție de 95% intr-o evaluare facuta inaintea aprobarii serului pentru utilizare in aceasta țara, scrie BBC.

- Presedintele american Donald Trump a denuntat pe Twitter "inca un act de terorism josnic" comis la Viena, unde un atentat terorist a facut doi morti luni seara, adaugand ca "atacurile raului" trebuie sa inceteze, informeaza marti France Presse si DPA, conform agerpres.ro. "Statele Unite sunt alaturi…

- Presedintele american, Donald Trump, care îsi bate joc regulat de presupusele gafe ale rivalului sau democrat, Joe Biden, a comis la rândul sau o greseala, sâmbata, retrogradându-l pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la rangul de "prim-ministru", noteaza AFP,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat vineri ca doreste o prelungirea cu un an a tratatului ruso-american de dezarmare nucleara New START, la trei zile dupa ce Statele Unite au anuntat ca vor o prelungire cu anumite conditii a acestui acord, care expira la inceputul lui 2021, relateaza AFP.”Eu…

- Senatorul republican Ted Cruz, fost candidat la Casa Alba, a avertizat vineri ca alegerile prezidentiale si parlamentare de la 3 noiembrie din Statele Unite s-ar putea transforma într-o "baie de sânge" de proportii istorice pentru republicani, daca electoratul va suferi în…

- Agenția pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) și-a extins ancheta cu privire la apariția unei boli grave in timpul studiului pentru vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de catre compania AstraZeneca și va analiza datele din studiile anterioare ale vaccinurilor similare dezvoltate de aceiași…

- Presedintele american, Donald Trump, a refuzat miercuri sa se angajeze la transferul pasnic al puterii în cazul înfrângerii la alegerile de la 3 noiembrie, atragându-si reactiile indignate din partea adversarului sau democrat, Joe Biden, dar si din propria tabara, noteaza AFP,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca sprijina acordul care permite aplicatiei de video-sharing TikTok sa continue sa opereze in SUA. In data de 14 august, Donald Trump a emis un decret conform caruia TikTok are la dispozitie 90 de zile pentru a-si vinde operatiunile din SUA, in caz contrar…