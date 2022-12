SUA au aprobat vanzarea a inca 116 tancuri Abrams catre Polonia. De asemenea, Varșovia vrea sa cumpere aproximativ 50 de vehicule blindate ușoare, arme de calibru mic și muniție pentru un total de 3,75 miliarde de dolari, potrivit diplomaților americani. Statele Unite au aprobat vanzarea catre Polonia a inca 116 tancuri de lupta americane Abrams […] The post SUA aproba un nou lot de tancuri Abrams pentru Polonia first appeared on Ziarul National .