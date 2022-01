SUA aprobă solicitările țărilor baltice de a muta armament american în Ucraina Statele Unite au autorizat solicitarea țarilor baltice de a trimite arme de fabricație americana în Ucraina, pe fondul temerilor legate de o invazie rusa, a declarat joi un oficial american, potrivit AFP.



SUA "accelereaza transferurile autorizate de echipamente de origine americana de la alți aliați", a declarat un oficial al Departamentului de Stat la Berlin, unde șeful diplomației americane, Antony Blinken, a început discuțiile despre Ucraina cu europenii.



Statele Unite își vor spori prezența armata în țarile NATO de pe flancul de est, precum

Sursa articol: hotnews.ro

