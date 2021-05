SUA aprobă plecarea angajaţilor guvernamentali americani neesenţiali din India Departamentul de Stat al SUA a informat miercuri ca a aprobat plecarea voluntara din India a angajatilor guvernamentali americani care nu desfasoara activitati esentiale, o decizie luata din cauza recrudescentei epidemiei de COVID-19 in aceasta tara, transmite Reuters. Saptamana trecuta, Departamentul de Stat anunta ca familiile angajatilor guvernamentali americani pot parasi in mod voluntar India. Departamentul de Stat de la Washington i-a sfatuit pe americani sa nu calatoreasca in India, iar pe care doresc sa plece de acolo sa profite de primele transporturi comerciale disponibile. Un al doilea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat vineri ca va expulza zece diplomati americani, drept raspuns la sanctiunile adoptate de SUA împotriva sa cu o zi în urma, adaugând totodata ca a „recomandat” ambasadorului american la Moscova sa revina la Washington, informeaza Agerpres citând AFP,…

- Rusia a anuntat vineri ca va expulza zece diplomati americani, drept raspuns la sanctiunile adoptate de SUA impotriva sa in ziua precedenta, adaugand ca a ''recomandat'' ambasadorului american la Moscova sa revina la Washington, informeaza AFP, DPA si Reuters. ''Zece diplomati au fost inclusi…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a minimizat luni asteptarile ca discutiile indirecte dintre Washington si Teheran, care vor incepe marti la Viena, sa duca la reluarea compliantei fata de acordul nuclear iranian din 2015, afirmand ca se asteapta la convorbiri dificile, transmite Reuters.

- Statele Unite colaboreaza cu Japonia, India si Australia la un plan de distribuire a vaccinurilor impotriva COVID-19 in Asia, pentru a contracara influenta Chinei, scrie marti ziarul Financial Times, citat de Reuters. Persoane la curent cu dialogul dintre Washington si aliati afirma ca in ultimele…

- Ministrul de interne al Turciei, Suleyman Soylu, a acuzat joi Statele Unite ca s-au aflat in spatele puciului ratat din 2016, transmite Reuters. Departamentul de Stat de la Washington a respins imediat acuzatia, potrivit AGERPRES. Soylu a declarat ziarului Hurriyet ca "este foarte clar ca…

- Ministrul de interne al Turciei, Suleyman Soylu, a acuzat joi Statele Unite ca s-au aflat in spatele puciului ratat din 2016, transmite Reuters. Departamentul de Stat de la Washington a respins imediat acuzatia, potrivit AGERPRES. Soylu a declarat ziarului Hurriyet ca "este foarte clar ca…

- Ministrul de interne al Turciei, Suleyman Soylu, a acuzat joi Statele Unite ca s-au aflat in spatele puciului ratat din 2016, transmite Reuters. Departamentul de Stat de la Washington a respins imediat acuzatia. Soylu a declarat ziarului Hurriyet ca "este foarte clar ca Statele Unite sunt in spatele…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat, joi, ca Statele Unite opresc sprijinul pentru ofensiva condusa de Arabia Saudita in Yemen, afirmand ca razboiul ”trebuie sa inceteze”, dar s-a angajat ca sprijinul american pentru Arabia Saudita va continua, transmite Reuters, scrie news.ro. Statele…