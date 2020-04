SUA, aproape de o criza a carnii de porc, din cauza coronavirusului

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a raspuns cetațenilor la intrebarile referitoare la achiziția carnii de miel in contextul apropierii sarbatorilor Pascale și a restricțiilor impuse de autoritați pentru evitarea raspandirii Coronavirusului.

- Noul coronavirus face ravagii in randul cadrelor medicale din Romania. Conform datelor anunțate de Grupul de Comunicare Strategica, numarul acestora se ridica la 357, iar 200 dintre ele sunt doar la Suceava.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat confirmarea a trei noi decese in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Pana acum, 2.245 de romani au fost infectați cu acest coronavirus, iar 72 au murit. Decesul cu numarul 70 este o femeie de 60 de ani din Ialomița,…

- Ziarul Unirea OFICIAL: 12 romani au murit, peste hotare, din cauza coronavirusului: Care este bilanțul compatrioților infectați in strainatate Conform informațiilor transmise duminica de Grupul de Comunicare Strategica, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale…

- Inca trei persoane au murit din cauza coronavirusului, pe teritoriul Romaniei. Marți seara, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca este vorba de trei persoane internate la Spitalul din Suceava: – Barbat , 59 ani, pacient Spitalul Județean de Urgența Suceava, fara posibila expunere precizata. Data…

- Șefa BCE avertizeaza ca Europa "se va confrunta cu un scenariu care va reaminti de criza financiara din 2008", din cauza coronavirusului. Ce masuri de salvare propune Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, le-a spus liderilor statelor UE ca fara actiuni coordonate Europa…

- Din cauza pericolului reprezentat de coronavirus, Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a covocat o celula de criza din care mai fac parte reprezentanți ai FRF și ai televiziunilor. In cateva zile, ar urma sa se decida un plan de masuri pentru situația in care epidemia de coronavirus se extinde in Romania.Celula…

- Propunerea vizeaza introducerea din anul 2022 a unui sistem de impozitare a carnii, statelor membre UE recomandandu-li-se sa stabileasca o taxa pentru sustenabilitate. Propunerea de taxare este de: 0,47 euro la 100 grame pentru carne de vita, 0,36 euro la 100 grame carne de porc si 0,17 euro la 100…