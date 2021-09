Un procuror al statului New York a indemnat platformele sociale, printre care și Facebook, sa actioneze mai mult impotriva traficului pe internet a certificatelor false impotriva Covid-19, informeaza AFP. In total, 15 persoane au fost inculpate marti de procurorul districtului Manhattan, Cyrus Vance, printre care o presupusa furnizoare de 31 de ani, suspectata ca a vandut circa 250 de certificate de vaccinare, cu aproximativ 200 de dolari bucata. O alta suspecta, o angajata a unei clinici medicale in varsta de 27 de ani, era insarcinata, pentru 250 de dolari in plus, sa includa numele falsilor…