Stiri pe aceeasi tema

- SUA vor acorda un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina in valoare de 225 milioane de dolari, au declarat surse oficiale din administrația americana, conform Associated Press, preluata de Kyiv Independent.

- Statele Unite ale Americii vor sa ajute Republica Moldova in contracararea atacurilor cibernetice prin sprijinirea unei noi academii și prin consolidarea sectorului particular care va promova noi talente și noi abilitați in sectorul judiciar. Declarația aparține secretarului de stat american, Antony…

- Statele Unite ale Americii (SUA) vor oferi Republicii Moldova 50 de milioane de dolari pentru a intari capacitatea republicii de a rezista interferentelor ruse, de a organiza alegeri libere, corecte si de a continua parcursul spre Uniunea Europeana, a anuntat miercuri secretarul de stat american Antony…

- SUA vor anunța pe 24 mai un pachet de ajutor militar de 275 de milioane de dolari pentru Ucraina, conform. Pachetul va include rachete pentru sistemele HIMARS, precum și proiectile de artilerie de 155 mm și 105 mm. Vineri, 24 mai, este de așteptat ca Statele Unite sa anunțe un nou pachet de ajutor militar…

- Statele Unite ar urma sa anunțe vineri inca un ajutor militar, de 275 de milioane de dolari, pentru Ucraina, in contextul in care Kievul se lupta sa țina piept atacurilor trupelor rusești in regiunea Harkov, spun doi oficiali americani citați de Associated Press.

- Secretarul american de stat Antony Blinken a anuntat miercuri la Kiev un nou ajutor militar, de 2 miliarde de dolari, pentru consolidarea capacitatilor de aparare ale Ucrainei in fata armatei ruse, care se afla in ofensiva in special in nord-estul Ucrainei, relateaza Reuters si AFP. Munitii, blindate,…

- Statele Unite reiau ritmul obișnuit de furnizare a armelor pentru Ucraina dupa aprobarea legii care prevede alocarea a 61 de miliarde de dolari Kievului. Astfel, este in pregatire un pachet de ajutor in valoare de 400 de milioane de dolari, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.Potrivit unui…

- Pachetul include arme pe care Ucraina le-a cerut, inclusiv muniții pentru sistemul de rachete Patriot, sisteme și muniții pentru sistemul de rachete de artilerie de mare mobilitate (HIMAR), rachete antiaeriene Stinger, rachete de artilerie de 155 mm, vehicule de lupta Bradley și vehicule protejate impotriva…