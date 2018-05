Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat miercuri decizia omologului sau american Donald Trump de a se retrage din acordul nuclear cu Iranul, apreciind ca Statele Unite "sunt cele care pierd" luand o astfel de masura, relateaza France Presse, conform agerpres.ro. "Statele Unite vor…

- Presedintele Trump a retras SUA din acordul cu Iranul incheiat in anul 2015, semnat alaturi de Franta, Marea Britanie, Rusia si China, membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU, la care s-a adaugat si Germania. Acordul reprezenta un schimb intre marile puteri economice globale…

- Acordul nuclear semnat cu Iranul in 2015 "nu este mort" in ciuda deciziei presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite, a declarat miercuri ministrul francez de externe, adaugand ca presedintele francez Emmanuel Macron il va contacta mai tarziu in cursul zilei pe omologul sau iranian…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat marti ca Uniunea Europeana va avea "o reactie unitara" la decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul si de a reintroduce sanctiuni impotriva regimului de la Teheran, transmite Reuters. Tusk…

- Chiar si Donald Trump are un prieten bun care nu e imaginar. Dar nu acest fapt e iesit din comun, ci acela ca acest prieten e un francez, insusi seducatorul presedinte al Republicii, Emmanuel Macron. Vizita oficiala a acestuia din urma a fost unul dintre cele mai mediatizate evenimente globale…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri, intr-un discurs rostit in Congresul SUA, ca Iranul nu trebuie sa detina 'niciodata' arma nucleara si a propus un acord mai ambitios fata de acordul nuclear deja incheiat intre Teheran si marile puteri, relateaza AFP si dpa. 'In ceea…

- Demiterea secretarului de stat american Rex Tillerson de catre presedintele Donald Trump arata ca Statele Unite sunt 'hotarate sa se retraga din acordul nuclear' iranian, a declarat miercuri...

- Președintele american Donald Trump i-a spus omologului sau Benjamin Netanyahu ca s-ar putea sa participe la inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim, programata in luna mai, scrie Agerpres citand AFP. In timpul vizitei efectuate de președintele Ierusalimului la Washington, Trump a dat asigurari ca relatiile…