Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a anunțat ca președintele Joe Biden se va deplasa in Polonia in perioada 20-22 februarie pentru a-și arata sprijinul fața de Kiev, chiar inainte de se implini un an de cand Rusia a invadat Ucraina (24 februarie). Biden iși dorește sa intareasca argumentul ca Statele Unite vor continua sa ofere…

- Fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev s-a pronuntat in mod deschis in favoarea piratarii oricaror produse straine de catre Rusia, propunand ca tara sa sa nu mai plateasca drepturi de autor si brevete statelor care au impus sanctiuni Moscovei in urma campaniei militare din Ucraina, informeaza…

- Succesul actiunii militare a Ucrainei impotriva invaziei rusesti o reprezinta viteza si volumul furnizarii de tancuri moderne occidentale. Este mesajul transmis de presedintele Volodimir Zelenski.

- Din cate se pare, sunt luate in considerare mai multe tari, intre care Polonia, pentru ca Joe Biden sa viziteze Europa in jurul implinirii unui an de la invazia Rusiei in Ucraina, relateaza HotNews.ro.Cu aceasta ocazie, SUA ar putea anunta un nou pachet major de ajutor militar pentru Ucraina, au declarat…

- Președintele SUA, Joe Biden, ia in considerare efectuarea unei vizite in Europa luna viitoare, in jurul implinirii unui an de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, au declarat pentru CNN doi oficiali de rang inalt din cadrul administrației americane. Vizita nu este confirmata inca, iar detaliile…

- Statele Uniunii Europene ar trebui sa cumpere arme in comun pentru a completa stocurile dupa livrarile catre Ucraina, transmite Agentia de Aparare a blocului comunitar, care a mai atras atentia ca este posibil ca SUA sa nu poata apara intotdeauna Europa de amenintari, relateaza Reuters."Razboiul de…

- Guvernul britanic il sanctionase pe Vladimir Potanin inca din luna iunie. In varsta de 61 de ani, el a fost vicepremier timp de sapte luni, la mijlocul anilor 1990, cand presedinte era Boris Eltin. Vladimir Potanin este al doilea cel mai bogat om din Rusia si e considerat un apropiat al lui Vladimir…

- Centrala nucleara Zaporojie (sudul Ucrainei) ramane sub controlul Rusiei, a declarat luni administratia instalata de Moscova in orasul ocupat Enerhodar unde se afla uzina, dupa ce un inalt oficial ucrainean sugerase in urma cu o zi ca ar exista semne ca fortele ruse s-ar pregati sa plece de aici, potrivit…