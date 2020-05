Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si-au anuntat intentia de a se retrage din tratatul international Cer Deschis, informeaza joi Reuters, citand oficiali care au dorit sa isi pastreze anonimatul. Decizia va intra in vigoare peste sase luni, iar motivul este ca Rusia a incalcat de mai multe ori prevederile acordului.…

- Statele Unite si-au anuntat joi iesirea din Tratatul ”Cer deschis” - care autorizeaza supavegherea aeriana a tarilor participante - acuzand Rusia de incalcari repetate ale prevederilor acestui acord, relateaza Reuters.

- Moscova a inceput sa investigheze securitatea unui ventilator medical fabricat in Rusia, aparat trimis și in Statele Unite, dupa ce șase persoane au murit in incendii in spitale care ar fi implicat doua astfel de mașini, relateaza Reuters, citata de Mediafax.

- Agenția Reuters, cu referire la sursa proprie, a anunțat despre un nou proiect american de extracție a resurselor pe Luna. Se presupune ca la acesta vor participa țarile UE, Canada, Japonia și Emiratele Arabe Unite. Rusia in proiect nu este inca invitata din cauza poziției Pentagonului. Proiectul Artemis…

- Solicitata de jurnaliști sa spuna cind va fi organizata ședința la care vor fi examinate sesizarile depuse de deputații din opoziție cu privire la Acordul de imprumut din Rusia, Curtea Constituționala precizeaza ca toate ședințele publice sint anunțate din timp, cu o „perioada rezonabila” intre data…

- Rusia a acuzat duminica Statele Unite de "dezinformare" dupa mesaje ale autoritatilor americane marcând Ziua internationala a zborului omului în spatiu fara sa îl mentioneze pe primul autor: cosmonautul sovietic Iuri Gagarin, noteaza AFP, preluata de Agerpres.Departamentul…

- Statele Unite au prelungit derogarea anumitor proiecte in domeniul neproliferarii nucleare legate de Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian care autorizeaza Rusia, China si statele membre ale Uniunii Europene (UE) sa continue cooperarea cu Iranul, a anuntat Departamentul de Stat, relateaza…

- Statele Unite discuta cu aliati din cadrul NATO modalitati de a oferi Turciei asistenta militara si optiuni de riposta in cazul in care Siria si Rusia nu respecta armistitiul din provincia Idlib, anunța MEDIAFAX.Administratia Donald Trump analizeaza posibilitatile de asistenta militara pe…