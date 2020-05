Mai multi tineri din Constanta, condamnati pentru trafic de droguri, nemultumiti de pedepsele primite

Printre inculpati, un fost student la TeologieCurtea de Apel Constanta a stabilit primul termen in apelul dosarului 4092 118 2017 in care mai multi tineri din Constanta, trimisi in judecata de procurorii… [citeste mai departe]