- Washingtonul a anuntat, miercuri, ca va impune noi sanctiuni Rusiei, dupa ce a stabilit ca Moscova a folosit un agent neurotoxic impotriva fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, in Marea Britanie, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Femeia rusa a fost angajata de serviciile secrete americane si ar fi avut acces la sistemele de intranet si email ale serviciilor, ceea ce i-ar fi oferit acces la informatii confidentiale, cum ar fi programul presedintelui si al vicepresedintelui. Femeia a lucrat timp de mai multi ani pentru…

- Uniunea Europeana a impus sancțiuni impotriva companiilor ruse care au participat la construcția podului din Kerci, care leaga peninsula Crimeea de Rusia. Ministerul rus de Externe considera ca noile sancțiuni ale Uniunii Europene impotriva companiilor rusești reprezinta ”o politica subversiva” indreptata…

- Secretarul britanic pentru securitate din Marea Britanie, Ben Wallace, a facut apel catre Rusia sa ofere detalii despre atacul chimic asupra fostului agent dublu Serghei Skripal dupa ce doi cetateni britanici au fost otraviti cu aceeasi substanta, scrie Reuters. Cei doi britanici se afla in stare critica…

- Viktoria Skripal, nepoata fostului agent dublu Serghei Skripal, otravit cu un agent neurotoxic in Marea Britanie in urma cu cateva luni, candideaza pentru un loc in legislativul regiunii Iaroslavl, din centrul Rusiei, din partea partidului social-democrat Rusia Justa, a declarat marti pentru agentia…

- Președintele Rusiei Vladrimir Putin i-a urat ”sanatate” fostului spion rus Serghei Skripal, care a fost externat vineri dintr-un spital din Salisbury. El a primit ingrijiri medicale timp de mai multe saptamani, dupa ce a fost ogravit cu un agent neurotoxic. ”Am auzit astazi din mass-media ca a iesit…