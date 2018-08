Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, s-a declarat marti "absolut" favorabil crearii unui nou comandament militar pentru spatiu, fara a merge totusi pana la a spune ca isi doreste forta spatiala despre care a vorbit Donald Trump, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Trebuie sa consideram…

- Secretarul apararii Statelor Unite, Jim Mattis, s-a intalnit miercuri, la Washington, cu omoloaga sa din Germania, Ursula von der Leyen, relateaza DPA. El s-a declarat satisfacut de contributia Germaniei la NATO. DPA reaminteste ca guvernul la Berlin a anuntat recent cresterea cu 80% a cheltuielilor…

- Dupa intalnirea de la Singapore dintre Donald Trump și Kim Jong Un, principalele manevre miltarea comune ale SUA si Coreei de Sud au fost 'suspendate pe termen nedefinit' a declarat un inalt oficial american sub rezerva anonimatului.Urmatorul exercitiu comun planificat intre SUA si Coreea…

- Fortele armate nord-coreene nu arata niciun semn de activitate neobisnuita sau de alerta sporita cu cateva ore inainte de summitul istoric dintre Kim Jong Un si Donald Trump la Singapore, a afirmat luni secretarul american al Apararii, Jim Mattis, citat de AFP. "Totul este calm", le-a declarat Jim Mattis…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, se intalnesc, marti dimineata, in Singapore, un summit istoric care are obiectivul instaurarii pacii in Peninsula Coreea. Intalnirea este programata in jurul orei 4.00, ora Romaniei.

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat ca liderul nord-coreean Kim Jong-Un, cu care s-a intalnit de doua ori, i-a confirmat personal ca este pregatit sa denuclearizeze Coreea de de Nord, informeaza site-ul postului CNBC.

- Secretarul apararii Statelor Unite, Jim Mattis, a declarat sambata ca subiectul trupelor americane stationate in Coreea de Sud nu va fi discutat la intalnirea presedintelui Donald Trump cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, informeaza AFP si Kyodo.

