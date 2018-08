Vicepresedintele american, Mike Pence, a anuntat joi detaliile planului de creare a unei Forte Spatiale a SUA, care va deveni a sasea ramura a fortelor militare americane pana in 2020, anunța The Guardian . Anunțul oficial apare la cateva zile dupa ce propaganda rusa a vehiculat in media informații despre o solicitare facuta de Vladimir Putin in timpul summit-ului cu Donald Trump de la Helsinki, legata, printre altele, de controlul programelor spațiale care ar viza militarizarea. In luna iunie, presedintele Donald Trump a vorbit despret crearea unei fort militare spatiale, argumentand ca Pentagonul…