SUA anunță că vor redeschide granițele pentru persoanele vaccinate ​Statele Unite, ale caror granite ramân închise pentru un numar mare de calatori straini, intentioneaza sa le redeschida în cele din urma pentru persoanele complet vaccinate, a anuntat miercuri un oficial al Casei Albe, transmite AFP, preluata de Agerpres.



Anunțul SUA vine dupa ce Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut miercuri Statelor Unite sa ridice cât mai repede posibil o interdicție aplicata pe scara larga pentru sosirile din Europa,

Washingtonul elaboreaza o "abordare pe etape, ceea ce ar însemna, cu exceptii limitate, ca toti… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

- Numarul de noi cazuri raportate luni a fost de 480, cu 91 mai multe decat saptamana trecuta, in timp ce numarul deceselor a ajuns la 31, cu 3 mai multe decat lunea trecuta, potrivit EFE, citat de Agerpres..Campania de vaccinare avanseaza cu o medie de 4 milioane de doze administrate pe saptamana: 21.203.897…

