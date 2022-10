Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile filmate pe podul Kerci arata rezultatele exploziei provocate sambata de o mașina capcana. O parte din secțiunea rutiera a podului a fost complet distrusa și s-a prabușit in mare. O porțiune din partea rutiera a podului lui Putin a fost complet distrusa și s-a prabușit in mare, arata imaginile…

- Pentagonul face demersuri pentru a crea un comandament cu sediul in Germania care sa se ocupe de coordonarea ajutorului militar destinat Kievului si de antrenarea militarilor ucraineni, a informat joi cotidianul american The New York Times, citat de EFE. Ziarul, care a citat surse anonime din administratia…

- Statele Unite ”iau in serios” amenintarea lansata de presedintele rus Vladimir Putin ca ar putea recurge la arma nucleara in razboiul din Ucraina, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care a vorbit despre „consecinte severe“ daca liderul de la Kremlin si-ar pune in practica o asemenea…

- Joi, ministerul de Externe rus a afirmat ca, daca SUA vor decide sa livreze Kievului rachete cu raza mai lunga de actiune, vor incalca o ”linie rosie” si vor deveni ”parte directa la conflict”, transmite Reuters . In cadrul unui briefing de presa, purtatoarea de cuvant al lui Lavrov, Maria Zaharova,…

- Administrația Biden va trimite in curand un alt pachet de ajutor militar pentru Ucraina , potrivit purtatorului de cuvant al Casei Albe pentru securitate naționala, John Kirby. Kirby avertizeaza, de asemenea, ca, deși armata ucraineana a facut recent progrese semnificative, președintele rus Vladimir…

- Este prea devreme pentru a spune daca recentele caștiguri obținute de Ucraina in estul țarii in detrimentul Rusiei reprezinta un punct de cotitura in razboi, a declarat marți un oficial occidental, sub rezerva anonimatului, pentru Reuters. „Este prea devreme pentru a spune daca acesta este un punct…

- Ucraina a amenintat cu distrugerea podului de peste stramtoarea Kerci, construit cu mari cheltuieli de Moscova pentru a conecta Rusia la peninsula anexata Crimeea, unde au avut loc mai multe explozii la baze militare rusesti, relateaza AFP. „Acest pod este o structura ilegala si Ucraina nu si-a dat…

- Ucraina a amenintat miercuri cu distrugerea podului de peste stramtoarea Kerci, construit cu mari cheltuieli de Moscova pentru a conecta Rusia la peninsula anexata Crimeea. Amenintarea vine dupa ce in ultimele zile au avut loc o serie de explozii la mai multe baze militare rusesti din Crimeea, incidente…