- Armata americana a desfașurat luni o operațiune in urma careia a fost ucis un lider de rang inalt al Statului Islamic in Siria, a anunțat marți Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) intr-un comunicat.Khalid 'Aydd Ahmad al-jabouri a fost responsabil de planificarea atacurilor ISIS in Europa și a…

- UPDATE 14:30 - Polonia spune ca axa Rusia-China este periculoasaPremierul polonez Mateusz Morawiecki a calificat miercuri drept \"\"periculoasa\"\" axa China-Rusia, dupa ce liderul chinez Xi Jinping a incheiat o vizita la Moscova, relateaza AFP.Vizita liderului chinez la Moscova "ne umple de ingrijorare"…

- Un cutremur puternic a lovit Turcia, dar și Siria in dimineața de 6 februarie, provocand moartea a zeci de mii de oameni și daune materiale de peste 34 de miliarde de dolari. S-au intentat procese impotriva a sute de persoane, iar situația ar putea avea implicații politice, deoarece in cateva saptamani…

- Armata SUA a anuntat vineri ca a ucis, intr-un raid in Siria, un lider de rang inalt al gruparii jihadiste Stat Islamic, iar in timpul operatiunii, care a avut loc joi seara, au fost raniti si patru soldati americani, relateaza AFP, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- „Conform datelor primite de Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse, armata americana recruteaza activ militanți din grupurile jihadiste afiliate Statului Islamic și Al-Qaeda, care sa comita atacuri teroriste pe teritoriul Rusiei și in țarile CSI”, se arata in comunicat.In luna ianuarie a…

- Uzina de la Mioveni a inceput fabricația de serie a modelului Jogger HYBRID 140. Destinat unui client din Romania, primul vehicul cu tehnologie hibrida produs sub sigla Dacia este un exemplar de culoare Gri Schiste, cu 7 locuri, aparținand nivelului de echipare Extreme +. Ilustrand perfect poziționarea…