Un "obiect la mare altitudine" a fost doborat vineri deasupra Alaskai, a anuntat Casa Alba, dupa ce in urma cu cateva zile SUA au doborat un balon-spion chinezesc. Purtatorul de cuvant John Kirby (FOTO) a declarat ca obiectul avea "dimensiunea unei masini mici" si se afla in acel moment deasupra unei zone slab populate. Presedintele Joe Biden a luat decizia de a dobori obiectul, a carui origine este necunoscuta, a precizat Kirby, citat de BBC. Aceasta decizie vine dupa ce, sambata trecuta, SUA au doborat un balon chinezesc deasupra apelor sale teritoriale, care fusese observat in urma cu cateva…