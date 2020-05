Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost arestata dupa ce a impuscat doi angajati ai unui fast-food McDonald’s din Oklahoma City , dupa ce acestia i-au cerut sa paraseasca restaurantul deoarece din cauza pandemiei de Covid-19 nu este permis sa se stea inauntru, scrie CNN, conform Mediafax.Gloricia Woody a intrat in…

- O femeie a fost arestata dupa ce a impuscat doi angajati ai unui fast-food McDonald’s din Oklahoma City , dupa ce acestia i-au cerut sa paraseasca restaurantul deoarece din cauza pandemiei de Covid-19 nu este permis sa se stea inauntru, scrie CNN.

- Doi angajați ai unui McDonald's din Oklahoma City, Statele Unite ale Americii, au fost impușcați, joi, de niște clienți suparați ca au fost obligați sa paraseasca zona de mese a magazinului, in contextul pandemiei de coronavirus, noteaza CNN.Conform poliției locale, in momentul in care li s-a spus sa…

- Patrice Evra , fost mare internațional francez, a povestit ca a avut parte de o copilarie nefericita. Nascut la Dakar, in Senegal, fotbalistul era nevoit sa cerșeasca pentru a manca. Evra s-a apucat de fotbal și a jucat la Monaco, Manchester United, Juventus sau Olympique Marseille. „Am avut mulți frați…

- Povestea impresionanta a unei femei din Kenya a facut inconjurul țarii și a dus la un efort fara precedent printre cetațenii țarii africane pentru a o ajuta, relateaza BBC . Peninah Bahati Kitsao s-a prefacut ca gatește pentru copiii ei infometați, in recipient fiind doar pietre, sperand ca aceștia…

- O femeie din localitatea argeseana Stefanesti a decedat, joi, intr-un incendiu provocat de explozia unei butelii.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, printr-un apel la 112 a fost anuntata o explozie urmata de incendiu intr-o locuinta de pe strada Garii…