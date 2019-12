Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Apararii al SUA, Mark Esper, a declarat ca formalitatile de retragere a trupelor americane din nord-estul Siriei s-au încheiat. De asemenea, Esper a subliniat ca, de la început si pâna în prezent, Turcia a fost „o parte indispensabila a NATO”, titreaza…

- Președintele american Donald Trump a decis grațierea a doi militari acuzați de crime de razboi și i-a redat gradul unui al treilea, ignorând astfel sfaturile oferite de Pentagon, relateaza postul CNN, citat de Mediafax.Secretarul american al Apararii, Mark Esper, și alți oficiali din cadrul…

- Presedintele american Donald Trump a gratiat vineri doi militari judecati in cazuri de crime de razboi si i-a redat gradul unui al treilea, relateaza DPA potrivit Agerpres. Decizia de vineri a venit in pofida unor obiectii la Pentagon si randul armatei, dar a fost sustinuta de conservatori, inclusiv…

- Statele Unite sunt pregatite sa evacueze aproximativ 1.000 de militari din nordul Siriei, a spus șeful Pentagonului, Mark Esper, în timp ce forțele turce și aliații au cucerit duminica orașul de granița Tell Abyad, unde Ankara a lansat o ofensiva împotriva miliției kurde. De asemenea, autoritațile…

- Democrații din Congresul Statelor Unite au trimis citații Pentagonului și Biroului pentru Buget de la Casa Alba, prin care cer documentele legate de decizia președintelui american Donald Trump de a bloca ajutorul militar acordat Ucrainei, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Citațiile au fost…

- Donald Trump a sugerat o serie de masuri extreme pentru a descuraja imigranții care incearca sa patrunda pe teritoriul SUA, inclusiv construirea unui zid electrificat, cu un șanț cu aligatori sau șerpi, la frontiera cu Mexicul, afirma autorii unei carți publicate de jurnaliști de la The New York…

- Esper a anunțat ca „ordinea internaționala, bazata pe reguli, este subminata de Iran", in contextul in care Administrația de la Washington considera Iranul responsabil de efectuarea celor doua atacuri. Declarațiile secretarului american au fost facute in urma unei intalniri cu președintele…

- Esper a anunțat ca „ordinea internaționala, bazata pe reguli, este subminata de Iran”, in contextul in care Administrația de la Washington considera Iranul responsabil de efectuarea celor doua atacuri. Declarațiile secretarului american au fost facute in urma unei intalniri cu președintele american…